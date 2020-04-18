Минфин выделил регионам более 32 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

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Министерство финансов России по распоряжению правительства перечислило регионам страны дополнительно свыше 32 млрд руб. на оснащение коечного фонда в медицинских учреждениях для борьбы с COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«По распоряжению правительства России Минфин перечислил регионам дополнительно 32 млрд 408 млн руб.... в рамках борьбы с коронавирусом», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 36 793 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.

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