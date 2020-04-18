Фермерам США выделят $19 млрд для преодоления последствий COVID-19

Власти США окажут американским фермерам финансовую поддержку в размере $19 млрд для преодоления последствий распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

По его словам, Министерство сельского хозяйства США реализуют программу помощи американским фермерам, ранчо, пострадавшим от падения экономики во время пандемии COVID-19.

«Это великие американцы, которые никогда не жалуются, делают то, что должны», — отметил Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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