Власти Севастополя выплатят семьям по три тысячи рублей на ребенка
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В Севастополе выплатят по три тысячи рублей на ребенка в качестве помощи семьям в условиях коронавируса, пишет РИА «Новости».
Сообщается, что на эти цели власти выделили 250 миллионов рублей.
В Севастополе коронавирусом заразились 12 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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