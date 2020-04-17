В Кремле объяснили снижение цен на нефть на фоне сделки ОПЕК+

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В Кремле рассказали, что эффект от сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи будет позже, так как соглашение еще не активизировалось в полном объеме. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмирий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Она [сделка] вступила в силу – была финализирована. Но нужно начать технологическую реализацию сделки», — пояснил Песков.

По его словам, на реализацию сделки потребуется еще какое-то количество времени, после чего можно будет заметить эффект.

«Эффект еще наступит. Ситуация тщательно отслеживается», — резюмировал пресс-секретарь.

12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении мировой нефтедобычи на 9,7 б/c. Известно, что в соглашении приняли участие 23 страны, в том числе 10, не входящих в ОПЕК+.

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