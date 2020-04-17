Утвержденные мэром Москвы льготы по аренде могут получить более 11 тыс. компаний

Арендаторы городского имущества смогут получить поддержку, сообщает в пятницу официальный портал мэра и правительства Москвы.

Соответствующие уведомления были в течение последних нескольких дней разосланы на юридический и фактический адреса компаний организаций. Также подобные оповещения направлены в личные кабинеты арендаторов на портале mos.ru.

Всего же свыше 11 тыс. московских компаний из самых разных сфер деятельности стали адресатами этих уведомлений.

Эти меры поддержки были утверждены мэром Сергеем Собяниным. Они относятся ко второму раунду принятых из-за пандемии коронавируса мер поддержки.

В итоге объем сэкономленных бизнесом средств составит порядка 4,6 млрд руб.