Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом, бесплатных мест в гостиницах и услуг такси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичных властей.
В пресс-службе пояснили, что оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета.
Соответствующее постановление Собянин подписал 16 апреля 2020 года.
По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.