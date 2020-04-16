Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси

<img src="//img.gazeta.ru/files3/675/13036675/AP_20073019656458-pic905-895x505-96101.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом, бесплатных мест в гостиницах и услуг такси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичных властей.

В пресс-службе пояснили, что оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета.

Соответствующее постановление Собянин подписал 16 апреля 2020 года.

По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.