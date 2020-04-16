Мишустин ответил на слова Решетникова об убыточности льготных кредитов для банков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/13044511/RIAN_6217875.HR-pic905-895x505-87215.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин жестко ответил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, который заявил об убыточности льготного кредитования для банков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что значит убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать», — отреагировал Мишустин.

Он поручил Решетникову наладить мониторинг работы банков. Глава Минэкономразвития пообещал контролировать ситуацию.

Ранее Решетников сообщал, что поступает большое количество жалоб от предпринимателей из-за отказов на их заявки по льготному кредитованию. Кроме того, мониторинг ситуации показал крайнюю медлительность в выдаче займов. Из прошений на 3,5 млрд одобрили только 1,5 млрд, а реально выдали только 400 млн рублей.

С 1 апреля запущено беспроцентное кредитование для бизнеса, чтобы компании могли сохранить рабочие места.

На кредиты по ставке 0% могут претендовать предприниматели, проработавшие не менее 1 года, внесенные в реестр субъектов МСП и ведущие деятельность в одной из девяти отраслей, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МЭР лично позвонил в банки, чтобы проверить выдачу льготных кредитов

— Путин: льготные зарплатные кредиты станут доступны средним и крупным предприятиям

— Путин предложил прямую финпомощь бизнесу из пострадавших отраслей