Глава МЭР лично позвонил в банки, чтобы проверить выдачу льготных кредитов

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли банки льготные кредиты. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Глава ведомства позвонил в два крупных российских банка. Оператор горячей линии в одной кредитной организации заявил, что указ о льготном кредитовании якобы не вступил пока в силу. В другом банке министру пообещали выдать средства, но только в мае.

Таким образом, глава ведомства лично убедился в сложности получения кредита под 0%.

Он отметил, что решил совершить проверку методом «тайного покупателя» после того, как поступило большое количество жалоб от предпринимателей из-за отказов на их заявки. Кроме того, мониторинг ситуации показал крайнюю медлительность в выдаче займов. Из 3,5 млрд прошений одобрили только 1,5 млрд, а реально выдали только 400 млн рублей.

Решетников призвал кредитные организации выполнять поручения правительства, поскольку от этого зависит стабилизация экономики.

С 1 апреля запущено беспроцентное кредитование для бизнеса, чтобы компании могли сохранить рабочие места.

На кредиты по ставке 0% могут претендовать предприниматели, проработавшие не менее 1 года, внесенные в реестр субъектов МСП и ведущие деятельность в одной из девяти отраслей, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса.

Президент России Владимир Путин заявил 15 апреля, что льготные зарплатные кредиты станут доступны средним и крупным предприятиям.