Врач назвал общую биологическую причину депрессии и шизофрении

Психиатр Шмилович: в основе депрессии и шизофрении лежит одно изменение в мозге

Шизофрения и рекуррентная депрессия могут развиваться из-за снижения активности лобных долей мозга, несмотря на то что формально это разные диагнозы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Аркадьевич Шмилович, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета.

По словам ученого, современная классификация психических расстройств во многом устарела, поскольку основана преимущественно на описании симптомов и поведенческих проявлений.

«Составители классификаций опирались на социально-психологический принцип, тогда как современные исследования показывают наличие конкретных нейробиологических маркеров разных форм психопатологии», — пояснил врач.

Это приводит сразу к двум проблемам. Во-первых, разные диагнозы могут иметь одну и ту же причину на уровне работы мозга. Во-вторых, один и тот же диагноз нередко включает множество «атипичных» форм. В результате страдают пациенты, поскольку клинические рекомендации и стандарты лечения создаются на основе формальной, а не биологической логики.

В качестве примера Шмилович привел гипофронтальность — снижение активности лобных долей мозга. Это состояние может наблюдаться как при рекуррентной (повторяющейся скоротечной) депрессии, так и при шизофрении, хотя клинически эти расстройства считаются разными.

Лобные доли отвечают за контроль эмоций, планирование и принятие решений, и их выключение приводит к схожим симптомам — апатии, снижению инициативы и когнитивным трудностям.

Другой пример — гипердофаминергия в лимбической зоне, то есть избыточная активность дофамина в структурах мозга, связанных с эмоциями и мотивацией. Такой механизм может лежать в основе как шизотипического расстройства, так и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), что объясняет сходство отдельных симптомов, несмотря на разные названия диагнозов.

