Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Наука

Врач назвал общую биологическую причину депрессии и шизофрении

Психиатр Шмилович: в основе депрессии и шизофрении лежит одно изменение в мозге
Shutterstock

Шизофрения и рекуррентная депрессия могут развиваться из-за снижения активности лобных долей мозга, несмотря на то что формально это разные диагнозы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Аркадьевич Шмилович, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета.

По словам ученого, современная классификация психических расстройств во многом устарела, поскольку основана преимущественно на описании симптомов и поведенческих проявлений.

«Составители классификаций опирались на социально-психологический принцип, тогда как современные исследования показывают наличие конкретных нейробиологических маркеров разных форм психопатологии», — пояснил врач.

Это приводит сразу к двум проблемам. Во-первых, разные диагнозы могут иметь одну и ту же причину на уровне работы мозга. Во-вторых, один и тот же диагноз нередко включает множество «атипичных» форм. В результате страдают пациенты, поскольку клинические рекомендации и стандарты лечения создаются на основе формальной, а не биологической логики.

В качестве примера Шмилович привел гипофронтальность — снижение активности лобных долей мозга. Это состояние может наблюдаться как при рекуррентной (повторяющейся скоротечной) депрессии, так и при шизофрении, хотя клинически эти расстройства считаются разными.

Лобные доли отвечают за контроль эмоций, планирование и принятие решений, и их выключение приводит к схожим симптомам — апатии, снижению инициативы и когнитивным трудностям.

Другой пример — гипердофаминергия в лимбической зоне, то есть избыточная активность дофамина в структурах мозга, связанных с эмоциями и мотивацией. Такой механизм может лежать в основе как шизотипического расстройства, так и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), что объясняет сходство отдельных симптомов, несмотря на разные названия диагнозов.

Ранее были названы условия, при которых депрессия может вызвать набор веса.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!