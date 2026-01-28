Размер шрифта
Российская пенсионерка испугалась выдуманных мошенников и отдала 4,9 млн рублей настоящим

На Кубани мошенники обманули пенсионерку на 4,9 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

На Кубани 76-летняя женщина потеряла крупную сумму денег, доверившись аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пенсионерке позвонил неизвестный под предлогом продления договора сотовой связи. Затем с ней связались лжеследователи, которые убедили ее, что она якобы уже стала жертвой мошенников, и теперь ее сбережения в опасности.

Для «защиты» денег женщины злоумышленники предложили выделить ей «юриста» и «банковскую ячейку». Женщина поверила преступникам и последовала их инструкциям. Она трижды снимала наличные и отдавала их курьерам аферистов.

Ущерб от действий злоумышленников составил 4,9 млн рублей. После передачи денег они перестали выходить с женщиной на связь.

Ранее российский пенсионер лишился квартиры, поверив в любовь.
 
