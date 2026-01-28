Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости о своем желании поселиться в Крыму.

Он обратил внимание, что в ряде европейских стран — Франции, Нидерландах и Германии — очень много недовольных политикой властей фермеров. Российское руководство могло бы воспользоваться ситуацией и привлечь этих людей, в том числе дав им возможность покупать землю и начинать свое дело. По мнению Нимайера, крымчане и РФ в целом от этого бы только выиграли.

«В Германии многие фермеры настолько разочарованы политикой ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru»), что говорят о желании переехать. И я знаю, что они не боятся переехать в РФ. Так что в будущем возможна волна миграции из Европы, и я хочу быть в ней, потому что мне Крым нравится», — сказал политик.

Как отметил Нимайер, он впервые побывал в Крыму в 2020 году. На следующий год он вновь посетил полуостров, а в последний раз побывал там за несколько недель до беседы с журналистами РИА Новости.

Политик выразил уверенность, что после урегулирования украинского конфликта «все понесутся» в Крым. Речь идет о людях, занимающихся инвестициями.

Ранее Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым.