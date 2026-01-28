Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Армия

Начались бои за Новый Донбасс

«Военкоры Русской весны»: армия России прорвалась в Новый Донбасс
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения после взятия населенных пунктов Ивановка и Новое Шахово выдвинулись в сторону поселка Новый Донбасс. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает канал «Военкоры Русской весны».

По их данным, в Новом Донбассе отмечена активность российских разведывательно-диверсионных групп, начались боевые действия. Восточнее данного направления штурмовые отряды ВС РФ закрепились на новых позициях при активной поддержке операторов беспилотников.

Сообщается, что российские БПЛА осуществляют контроль воздушного пространства, поражая украинские тяжелые дроны-бомбардировщики и позиции пехоты противника.

25 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе населенного пункта Новое Шахово проходят ожесточенные бои между российскими войсками и Вооруженными силами Украины.

Двумя днями ранее полковник в отставке, военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что ситуация под Константиновкой в ДНР остается одной из самых сложных в зоне боевых действий. По его словам, украинские военнослужащие подготовили промышленную и высотную застройку в самом городе к многомесячной обороне.

Ранее стало известно о копировании ВСУ одной тактики российских военных в зоне СВО.
 
