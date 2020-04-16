Выплаты государства в связи с коронавирусом затронут полмиллиона компаний

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что прямые выплаты государства в связи с коронавирусом затронут 500 тысяч компаний, в которых трудятся около 3 миллионов человек, передает РИА «Новости».

Министр экономического развития Максим Решетников добавил, что данные выплаты покроют чуть больше половины зарплат сотрудников компаний малого и среднего бизнеса в апреле-мае 2020 года.

Президент России Владимир Путин 15 апреля предложил новые меры поддержки экономики страны в условиях пандемии, в их числе и решение о специальных выплатах малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей при условии сохранения ими рабочих мест на уровне не менее 90% от показателя на 1 апреля.

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