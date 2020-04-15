Мексика сократит нефтедобычу только на май-июнь
close
Мексика сократит нефтедобычу только на май-июнь в рамках сделки ОПЕК+, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики страны Росио Нале.
«Мы заявили, что не можем участвовать во втором этапе соглашения с июля по декабрь 2020 года, когда страны-участники установили снижение добычи не 23%, а 18%», — сказала Нале.
Министр уточнила, что после июня Мексика установит расчетны уровень 1721 баррель в день.
12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении мировой нефтедобычи на 9,7 баррелей в сутки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+
— Мексика: США не делали одолжение, взяв на себя часть обязательств по сделке ОПЕК+