<img src="//img.gazeta.ru/files3/547/13044547/AP_17092327292618-pic905-895x505-19283.jpg">

Мексика сократит нефтедобычу только на май-июнь в рамках сделки ОПЕК+, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики страны Росио Нале.

«Мы заявили, что не можем участвовать во втором этапе соглашения с июля по декабрь 2020 года, когда страны-участники установили снижение добычи не 23%, а 18%», — сказала Нале.

Министр уточнила, что после июня Мексика установит расчетны уровень 1721 баррель в день.

12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении мировой нефтедобычи на 9,7 баррелей в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+

— Мексика: США не делали одолжение, взяв на себя часть обязательств по сделке ОПЕК+

— Путин положительно оценивает соглашение ОПЕК+