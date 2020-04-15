Москвичи могут получить дополнительную поддержку от властей

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что населению могут оказать дополнительные меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом. Об этом он сообщил на своем сайте.

Градоначальник представил полный комплекс мер, который уже доступен москвичам. При этом он подчеркнул, что данный список не является окончательным.

Собянин отметил, что режим самоизоляции и другие ограничения, действующие в столице, стали серьезными испытаниями для жителей города. Среди последствий пандемии он назвал потерю работы, снижение доходов, срыв сделок.

Уже введенные меры социальной поддержки включают дополнительные выплаты на детей в размере до 3 лет, увеличение пособия по безработице до 19 700 (в том числе за счет горбюджета), выдачу продуктовых наборов школьникам, разовые выплаты 4 тыс. рублей для пожилых и многое другое.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 1 774 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек, вылечились 189.