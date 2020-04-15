В России упали цены на бензин

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В России снизились цены на бензин, это показывают данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).

Так, стоимость бензина марки АИ-92 снизилась в восьми округах России. Дешевле всего он стал стоить в Сибирском федеральном округе — на 23 копейки, до 40,73 рубля за литр. В Уральском ФО — на пять копеек, до 41,84 рубля за литр, в Дальневосточном – на пять копеек, до 47,89 рубля за литр и тд.

Средняя цена бензина марки АИ-95 за прошедшую неделю (6-12 апреля) опустилась в семи федеральных округах и стабилизировалась в одном. В Сибири бензин стал дешевле на 13 копеек, до уровня 43,26 рубля за литр, на Дальнем Востоке — на семь копеек, до 50,11 рубля за литр, на Урале — на четыре копейки, до 44,80 рубля за литр и т.д.

Бензин марки АИ-92 по стране в среднем подешевел на четыре копейки — до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 — на три копейки — до 46,10 рубля. При этом средняя стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 13 копеек и достигла 49,96 рубля.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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