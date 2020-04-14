Курс евро упал ниже 80 рублей

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По данным Мосбиржи, рубль поднялся относительно доллара и евро.

На 10:05 по мск курс доллара расчетами «завтра» снизился до 73,2 рублей, евро — до 80,01 рубля. До этого евро опустился до 79,99 рубля.

Нефть марки Brent подорожала — на 0,85%, до $32,01 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.