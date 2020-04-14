Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая была заключена 12 апреля, является исторической. Об этом собщает ТАСС.

По его словам, достигнутая альянсом договоренность поможет 11 млн американцев, работающих в нефтегазовой отрасли.

«Это очень монументально», — отметил Трамп.

Он также в очередной раз поблагодарил короля и наследного принца Саудовской Аравии, президента России Владимира Путина, «хорошего друга», показавшего «большую гибкость, президента Мексики».

12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении мировой нефтедобычи на 9,7 б/c.

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