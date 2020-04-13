Минпромторг: при необходимости Россия нарастит производство антисептиков

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Российские предприятия могут при необходимости увеличить производство антисептиков, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов телеканалу «Россия 1».

«Продолжают до сих пор поступать обращения в Минпромторг от компаний, который готовы и хотят развивать у себя производство антисептиков», — сказал Иванов.

Он добавил, что резервы будут задействованы при запросах от медучреждений и аптек.

В России коронавирусом заразились больше 18 тысяч, скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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