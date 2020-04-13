Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас созвонились и обсудили ряд газовых вопросов, а также итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

В частности, Мишустин и Румас поговорили про цены на российский газ с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке. Также главы правительств затронули тему поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из России в Белоруссию.

Кроме того, премьеры обменялись мнениями о заседании совета, которое состоялось 10 апреля в формате видеоконференции.

Ранее Россия и Белоруссия договорились о ценах на российский газ на 2020 год. Как было объявлено, Москва продолжит поставлять газ на условиях 2019 года.

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