Почти 70% россиян ощутили на себе последствия экономического кризиса

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Последствия экономического кризиса на фоне коронавируса ощутили на себе 68% россиян, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Антикризисного социологического центра.

По данным опроса, из них 21% граждан сократили ставку, премии, зарплату; 20% лично не столкнулись с последствиями на работе, однако это коснулось членов их семей.

Потеряли работу, закрылась компания или были отправлены в неоплачиваемый отпуск по 10%. Еще 7% респондентов ответили, что кризис переживает компания, в которой они работают, однако на доходах сотрудниках это не отразилось.

Объявление «неформализованных» выходных фактически на полтора месяца стало одним из самых серьезных испытаний для российской экономики за последнее десятилетие.

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