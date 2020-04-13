Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

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Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Так для получения страховых выплат необходимо, чтобы имуществу был нанесен материальный ущерб, как при пожаре или наводнении. Эксперты уточнили, что коронавирус подобных потерь бизнесу не приносит. Обычное страхование предусматривает возмещение только в таком случае.

В полисах российских предпринимателей, которые перестраховывают риски за рубежом, скоро может появиться оговорка об исключении любых рисков, связанных с коронавирусом, которая была утверждена лондонским страховым рынком Lloyd's.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс при этом подчеркнул, что бизнес в России столкнулся косвенными убытками в период пандемии в виде снижения продаж по ряду направлений на свыше 50%.