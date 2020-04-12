Кремль назвал договоренность по нефти шансом удержать мир от неуправляемого хаоса
В Кремле считают, что мировая экономика без договоренности по нефти будет стоять на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По словам Пескова, договоренности необходимы странам. Ведь если нефтяной сделки не будет, то мировая экономика будет в шаге от хаоса, люди могут лишиться работы, а компании — обанкротиться.
Пресс-секретарь уверен, что цены на нефть волнуют не только Россию, но также и Соединенные Штаты, где проходит предвыборная гонка.
«10 миллионов человек могут лишиться работы, если компании по добыче сланцевой нефти будут стоять перед угрозой банкротства», — рассказал Песков, говоря о США.
Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о сокращении нефтедобычи на 2,5 млн б/с.
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