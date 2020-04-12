Кремль назвал договоренность по нефти шансом удержать мир от неуправляемого хаоса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/875/12302875/upload-RIAN_3053043.HR-pic905-895x505-83787.jpg">

В Кремле считают, что мировая экономика без договоренности по нефти будет стоять на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, договоренности необходимы странам. Ведь если нефтяной сделки не будет, то мировая экономика будет в шаге от хаоса, люди могут лишиться работы, а компании — обанкротиться.

Пресс-секретарь уверен, что цены на нефть волнуют не только Россию, но также и Соединенные Штаты, где проходит предвыборная гонка.

«10 миллионов человек могут лишиться работы, если компании по добыче сланцевой нефти будут стоять перед угрозой банкротства», — рассказал Песков, говоря о США.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о сокращении нефтедобычи на 2,5 млн б/с.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NYT: сделка РФ и Саудовской Аравии стала спасением для нефтяного сектора США

— В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

— Трамп сообщил, когда могут объявить о договоренностях ОПЕК+