В Кремле призвали продолжать производство в регионах с благоприятной ситуацией

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Останавливать всю экономику России в условиях распространения коронавируса нового типа не следует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Не во всех регионах ситуация настолько серьезная, как в Москве, отметил Песков. Он подчеркнул, что регионам с благоприятной ситуацией нужно обеспечивать продолжение производства.

По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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