Власти Украины пообещали «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии COVID-19

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что иностранные инвесторы готовы кредитовать логистические проекты в стране после окончания пандемии коронавируса. Об этом пишут украинские СМИ.

Он заявил, что после снятия ограничительных мер произойдет «бум роста». При этом министр указал, что такие отрасли, как авиационная, а также сфера услуг и туризм пострадают. Однако Криклий пообещал, что потом на Украине наступит «эпоха Ренессанса».

По его словам, внимание будет уделено каждому региону страны.

Министр отметил, что несмотря на введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения, на Украине ведется строительство дорог и зафиксирован рост грузооборота в морских портах.