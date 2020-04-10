Новак рассказал условия новой нефтяной сделки ОПЕК+

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Министр энергетики Александр Новак рассказал об условиях новой нефтяной сделки ОПЕК+ в эфире телеканала «Россия-24».

Представители стран-экспортеров договорились о сокращении объемов нефтедобычи. В первые два месяца — на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии — на 8 млн, а в начале 2021 — на 6 млн.

В соглашении приняли участие 23 страны, в том числе 10, не входящих в ОПЕК+. Новые договоренности будут действовать до 1 мая 2022 года.

Новак отметил, что сроки сделки могут быть сокращены или продлены, в зависимости от скорости стабилизации рынка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле довольны результатами заседания ОПЕК+. Москва не считает проигрышем условия новой сделки.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка.