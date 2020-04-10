В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

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В Кремле считают, что новая сделка ОПЕК+ состоялась, передает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, глава государства положительно оценивает результаты совещания представителей стран-экспортеров. В Кремле не считают новое нефтяное соглашение проигрышем России, так как достигнутые договоренности стабилизируют рынок энергоносителей.

Песков отметил, что сделка ОПЕК+ не оставляет проигравших, в выигрыше все. В отсутствие договоренностей, мировая экономика погрузилась бы в хаос.

Кремль также не считает ошибкой мартовский отказ России по дополнительному сокращению добычи нефти, сказал Песков. По его словам, Россия продолжает последовательную политику в стабилизации рынка.

Кроме того, представитель Кремля выразил одобрение присоединению Мексики к итоговому документу, а также ее «аргументированной позиции».

Ранее стало известно, что по условию новой сделки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия должны будут сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. Снижение производства пройдет в 3 этапа.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. Переговоры продолжатся в пятницу, 10 апреля.