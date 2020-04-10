Генсек ОПЕК призвал к сотрудничеству с другими странами для стабилизации рынка нефти

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Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что участие всех производителей нефти влияет на успех сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также указал на необходимость расширять сотрудничество, привлекая к участию другие страны.

По его словам, это будет способствовать стабилизации нефтяного рынка.

«Обязанность каждого - сыграть свою роль. Устойчивая стабильность мирового рынка является общей ответственностью», — добавил Баркиндо.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. Переговоры продолжатся в пятницу, 10 апреля.

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