Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

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Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки вместо 350 тыс. в рамках сделки ОПЕК+, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции.

Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор. Он подчеркнул, что США обещали дополнительно снизить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки в рамках поддержки Мексики.

Ранее Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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