Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

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Российскую экономику ожидает падение на более чем 10% в текущем году при негативном сценарии развития ситуации с коронавирусом нового типа, следует из обзора международной консалтинговой компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на текст отчета.

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете. Данный сценарий развития ситуации является негативным.

При базовом же сценарии экономика России снизится на 3,8% в текущем году и будет восстановлена в середине 2021 года, указано в обзоре.

По последним данным, в России зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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