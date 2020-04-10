ОПЕК+ продолжит переговоры для достижения соглашения с Мексикой

Министры ОПЕК+ надеются в пятницу, 10 апреля закончить переговоры о снижении добычи нефти на 10 млн б/с, которые начались 9 апреля, чтобы заполучить поддержку Мексики, отвергнувшей предложенные ей условия сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Отмечается. что достигнутые договоренности зависит от согласия мексиканской стороны принять условия сделки.

В заявлении также указывается, что страны-члены ОПЕК+ проведут 10 июня вебинар, «чтобы определить дальнейшие действия по стабилизации рынка» нефти.