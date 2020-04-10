Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по итогам переговоров
Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые прошли в четверг, 10 апреля, не сумели достигнуть соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.
Ведомство республики уведомило, что в результате одиннадцатичасовых переговоров стороны не пришли к консенсусу.
«Казахстан в свою очередь не теряет надежды на то, что в будущем консенсус о коллективном сокращении добычи нефти будет достигнут», — говорится в заявлении Минэнерго.
При этом РИА «Новости» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщает, что переговоры между странами ОПЕК+ по вопросу нового сокращения добычи нефти продолжатся 10 апреля.
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