Гутерреш: план ООН по борьбе с коронавирусом уже собрал почти $400 млн

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что план гуманитарного реагирования организации уже смог заполучить почти $4000 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН наделил $75 млн.

«Cогласно данным, поступившим два дня назад, план получил 396,5 миллиона долларов», — сказал Гутерреш.

До этого Гутерреш также уведомил о запуске глобального плана гуманитарного реагирования на общую сумму $2 млрд для финансирования борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в беднейших странах мира.