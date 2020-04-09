Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу на 2,5 млн б/с
Россия и Саудовская Аравия решили сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.
Согласно документу, страны сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки от 11 млн б/с.
Ранее агентство заявляло, что существует два сценария по сокращению добычи нефти. Первый сценарий предполагает уменьшение добычи на 10 миллионов баррелей в день, а второй — на 11 миллионов.
В четверг, 9 апреля, состоялась встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, где участники заседания обсудили сокращение добычи энергоносителей. Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.
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