ФРС выделит $2,3 трлн на поддержку экономики США

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Федеральная резервная система США (ФРС) направит на поддержку экономики страны более $2,3 трлн для смягчения последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

«Роль ФРС заключается в том, чтобы обеспечить как можно больше стабильности в период ограниченной экономической активности, наши действия помогут обеспечить энергичное восстановление экономики», — говорится в сообщении.

Антикризисные меры ФРС включают в себя кредитование малого и среднего бизнеса, трансферы муниципалитетам и штатам, поддержку здравоохранения и другие программы.

Регулятором также будет создан фонд ликвидности с кредитами на сумму до $500 млрд и защитой кредитов на сумму $35 млрд. Также ФРС направит дополнительную финансовую помощь банкам, которые будут участвовать в кредитовании частного сектора.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $2,3 трлн на стимулирование американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. В частности, планируется выделить $350 млрд на поддержку малого бизнеса, ввести налоговые каникулы для предприятий и потратить $250 млрд на расширенное страхование. Также для поддержки граждан планируется выдать каждой семье по $1200 плюс $500 долларов на каждого ребенка.

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