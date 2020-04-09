РФ и Саудовская Аравия отложили нефтяные разногласия и договорились двигаться вперед

<img src="//img.gazeta.ru/files3/839/12458839/RTS2JYRR-pic905-895x505-3484.jpg">

Глава фонда прямых инвестиций России (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Саудовская Аравия смогли отложить все свои разногласия по нефтяным вопросам и договорились двигаться вперед по сделке, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, цитирует РИА «Новости».

По его словам, стороны будут работать по сделке, которая будет включать не только ОПЕК+, но и другие страны.

Он назвал это событие историческим и очень важным моментом.

В четверг, 9 апреля, состоялась встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, где участники заседания обсудили сокращение добычи энергоносителей. Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новак прогнозирует продолжение снижения мирового спроса на нефть

— WSJ узнала об условиях договоренностей между Москвой и Эр-Риядом

— Рубль растет после сообщений о договоренности РФ и Саудовской Аравии по нефти