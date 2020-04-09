РФ и Саудовская Аравия отложили нефтяные разногласия и договорились двигаться вперед
Глава фонда прямых инвестиций России (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Саудовская Аравия смогли отложить все свои разногласия по нефтяным вопросам и договорились двигаться вперед по сделке, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, цитирует РИА «Новости».
По его словам, стороны будут работать по сделке, которая будет включать не только ОПЕК+, но и другие страны.
Он назвал это событие историческим и очень важным моментом.
В четверг, 9 апреля, состоялась встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, где участники заседания обсудили сокращение добычи энергоносителей. Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.
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