Reuters: Саудовская Аравия и РФ договорились о крупном сокращении добычи нефти

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Россия и Саудовская Аравия смогли договориться о сокращении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В 17.00 мск началась экстренная встреча представителей стран-участниц ОПЕК+ по видеосвязи. Крупнейшие мировые производители нефти попытаются договориться об условиях сокращения добычи.

Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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