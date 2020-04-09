Минсельхоз: гречки в России хватит до следующего урожая

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Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов заявил, что гречки в стране хватит до следующего урожая. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, остатки гречихи, из которой делают гречневую крупу, на данный момент составляют около 300 тыс. тонн.

«Этих запасов хватит еще до урожая следующего года», — произнес Хатуов.

Он также отметил, что российские аграрии в текущем году в полностью удовлетворят внутренний спрос на овощи открытого грунта. Их производство является стабильным.

Замминистра также добавил, что в планах — наращивание производства овощей открытого грунта.

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