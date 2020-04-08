Суверов: Трамп заинтересован в заключении новой сделки в рамках ОПЕК+

Ставки перед виртуальным заседанием ОПЕК+ очень высоки считает старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов.

«Поэтому я думаю, основные производители, естественно, заинтересованы подписать какие-то документы и объявить о сокращении добычи. Дело в том, что всем известно, что у Саудовской Аравии дефицит бюджета возникает при цене на нефть 70-80 долларов за баррель, поэтому длительный период низких цен они не выдержат. Что касается США, то там уже наблюдаются банкротства сланцевых компаний. Энергетический сектор США является достаточно весомым в экономике страны, поэтому и Трамп тоже заинтересован в этой нефтяной сделке», — констатировал эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

«Поэтому я думаю, что все участники понимают, что если сделки не будет, то нас ждет очередной коллапс цен на нефть. Понятно, что в этом никто не заинтересован. Поэтому я думаю, что будут искать какие-то возможности для компромисса. Хотя, конечно, если говорить про позицию Саудовской Аравии, то она не является очень продуктивной, потому что они базой для сокращения нефти взяли 12 миллионов баррелей в день», — говорит Суверов.

«Всем ведь известно, что производственные мощности Саудовской Аравии – это примерно 10 миллионов баррелей в день. То есть это, в общем-то, липовые цифры, это манипулирование резервами. Я думаю, что все понимают, что позиция Саудовской Аравии слабо аргументирована. И поэтому, в том числе и США, возможно, надавят на Саудовскую Аравию, чтобы она выбрала более конструктивную линию поведения и согласилась на те предложения, которые есть у других нефтеэкспортеров», — отметил он.

«Энергетический сектор американский сильно пострадал от низких цен на нефть, - считает Суверов. - Несколько сланцевых компаний объявили о фактическом банкротстве. Это - потеря рабочих мест, это - потеря в общем части экономического роста, поэтому, наверное, российская позиция, смысл которой в том, что с рынка уйдут неэффективные производители, она сработала». «Действительно, - продолжает эксперт, - всерьез обеспокоились американские компании, президент США. И это в общем-то заставило американцев вмешаться в этот процесс, они ведут активные переговоры и с Саудовской Аравией, и с Россией, и сами действительно тоже, возможно, примут участие в глобальной сделке, хотя антимонопольное законодательство США запрещает им напрямую подписывать картельные сделки. Но наверное, какие-то возможности есть, например, власти Техаса могут подписать формально эту сделку, а не федеральное правительство». «Под угрозой оказалась значительная часть американской экономики. И это произошло благодаря тому, что Россия в свое время достаточно правильно оценила ситуацию, и в общем-то с рынка действительно начинают уходить неэффективные мощности», - резюмировал Суверов.