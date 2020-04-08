Кабмин выделил 3,5 млрд рублей для туроператоров из-за невозвратных тарифов
Правительство России выделило 3,5 млрд рублей туристическим оператором для возмещения затрат с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.
Планируется, что часть выделенных средств пойдет также на организацию возвращения граждан России из иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что 37 млрд рублей может составить общий недополученный доход туроператоров от кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Согласно последним данным, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,4 млн человек, при этом выздоровели более 302 тыс. человек, а скончались — 82 114.
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