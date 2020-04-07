Продукты питания в России могут подорожать на 20%

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В России могут подорожать продукты питания, сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».

Рост цен составит от 5 до 20% в зависимости от категории товара. Дороже могут стать чай, кофе, макароны, хлебобулочные изделия и рыба.

Поставщики и производители продуктов требуют пересмотреть закупочные цена из-за колебаний курса рубля, а также распространения коронавируса нового типа. На данный момент ретейлеры еще не согласовали изменения, но могут сделать это в ближайшие две недели.

Повышение цен планируют проводить в два этапа, чтобы подорожание не было для россиян слишком резким.

Более всего, как предполагается, подорожают консервы, чай, кофе и какао, так как эти товары привозят из-за рубежа, а их цена там повысилась в соответствии с курсом американской валюты.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты в условиях пандемии коронавируса нового типа.