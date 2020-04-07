Мишустин представит новый пакет мер по поддержке бизнеса в течение 2 дней

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Премьер-министр России Михаил Мишустин представит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ближайшие 2 дня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

По его словам, такое заявление глава правительства сделал на встрече с фракцией партии. Новый комплекс шагов для сглаживания экономических последствий распространения коронавируса будет представлен президенту России Владимиру Путину.

Ранее кабмин утвердил первый перечень мер, которые должны ослабить давление пандемии на экономику.

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