Кабмин работает над еще одним пакетом мер для поддержки россиян и бизнеса

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Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин подготавливает еще один комплекс мер по поддержке бизнеса и населения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр поделился такой информацией на совещании с фракцией партии «Справедливая Россия» в Думе.

Он рассказал, что регулярно обсуждает вопросы экономической поддержки с президентом Владимиром Путиным. Они совместно придумывают, какие еще шаги можно предпринять в данном направлении.

Мишустин поблагодарил парламентариев за оперативное принятие ранее предложенных мер по смягчению последствий пандемии, а также выразил надежду, что новые решения будут рассмотрены так же быстро. Он подчеркнул, что именно этого ждут россияне.

Ранее кабмин утвердил перечень мер, которые должны ослабить давление пандемии на экономику.

Для организаций, которые наиболее пострадали из-за коронавируса, правительство предоставило полугодовую отсрочку по ряду налогов.

Индивидуальные предприниматели получили льготный период по налогу на доходы физических лиц за 2019 год.

До 15 мая 2020 года продлен срок предоставления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.

В России на данный момент зарегистрировано 7497 случаев заражения COVID-19, 58 человек умерли, 494 вылечились.