Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

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Американский бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших людей мира.

Лидирующую позицию в списке занял основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $113 млрд.

На втором месте оказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд. Далее следует владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, их состояние равняется $76 млрд.

На четвертом месте — глава инвестиционного дома Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, журнал оценил его состояние в $67,5 млрд.

Замыкает пятерку лидеров основатель компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.

Совокупное состояние первых двадцати участников рейтинга в 2020-м составило $1,14 трлн.

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