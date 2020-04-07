Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии «Справедливая Россия».
«Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса», — сказал Мишустин.
Он пояснил, что новые меры поддержки охватят «широкий круг решений», в том числе вопросы экономического благополучия людей и бизнеса.
Также Мишустин добавил, что правительство работает по данной проблематике в тесном контакте с президентом России Владимиром Путиным.
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