Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Сальдо оценил итоги года в Херсонской области

Губернатор Сальдо назвал 2025 год результативным для Херсонской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уходящий 2025 год стал результативным для Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо во время беседы с РИА Новости.

«Главный итог года — регион доказал, что умеет работать в непростых условиях и при этом смотреть вперед», — отметил он.

По его словам, 2025 год Херсонская область завершает в рабочем, собранном состоянии. Сальдо заявил, что регион входит в 2026-й с намеченными целями, с поддержкой страны и с опорой на людей.

Губернатор отметил, что в следующем году бюджет останется социально ориентированным. Главное — помощь людям без пауз и формальных подходов.

Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в 2022 году. Однако украинская сторона не признает результаты этого голосования и продолжает обстреливать территорию. В конце августа начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска контролируют 76% территории Херсонской области. Часть региона, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

Ранее Сальдо заявил, что бойцы ВСУ укрываются в квартирах мирных жителей Херсона.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520789_rnd_7",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+