Уходящий 2025 год стал результативным для Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо во время беседы с РИА Новости.

«Главный итог года — регион доказал, что умеет работать в непростых условиях и при этом смотреть вперед», — отметил он.

По его словам, 2025 год Херсонская область завершает в рабочем, собранном состоянии. Сальдо заявил, что регион входит в 2026-й с намеченными целями, с поддержкой страны и с опорой на людей.

Губернатор отметил, что в следующем году бюджет останется социально ориентированным. Главное — помощь людям без пауз и формальных подходов.

Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в 2022 году. Однако украинская сторона не признает результаты этого голосования и продолжает обстреливать территорию. В конце августа начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска контролируют 76% территории Херсонской области. Часть региона, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

Ранее Сальдо заявил, что бойцы ВСУ укрываются в квартирах мирных жителей Херсона.