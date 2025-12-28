Кушанашвили об Инстасамке: «Милейший человек»

Размер шрифта
Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что изменил мнение об Инстасамке
Anton Belitsky/Global Look Press

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили признался в подкасте «ЗА ДЕНЬГИ», что изменил свое отношение к рэперше Инстасамке (Дарья Еропкина – настоящее имя) после личной встречи.

По словам Кушанашвили, обычно звезды, которых он критикует, игнорируют его при встрече. Однако Инстасамка подошла и выразила свое уважение телеведущему. Шоумен отметил, что Еропкина очень сильно отличается от своего медийного скандального образа.

«Меня это приятно удивило. Она оказалась достаточно милой девчонкой. Даже избыточно милой. Даже, я бы сказал, милейшей особой. Почему бы мне не возрадоваться этому факту? Человек решил не опираться на за спинные разговоры, а подойти и объяснить позицию», — поделился шоумен.

Кушанашвили назвал Инстасамку «милейшей и смешной девчонкой».

«Если человек по-доброму ко мне, я моментально извиняюсь за критику, которая звучала. Это очень смешно, но факт есть факт. Я тут же начинаю хвалить!» — заявил телеведущий.

Кушанашвили отметил, что, несмотря на это, у него есть вопросы к Еропкиной. К примеру, ему не нравится, что Инстасамка начала биться за традиционные ценности.

«Это слишком лицемерная перековка самой себя. Но то, что она милая – это очевидно. Это не сыграешь, особенно со мной. Я в людях разбираюсь как Фрейд не разбирался!» — рассказал Кушанашвили.

Ранее сообщалось, что Инстасамка закрывает компанию по производству сухариков.

