В Британии предложили лишать чиновников пенсий из-за осужденных мигрантов

Британская правая партия Reform UK считает, что нужно увольнять и лишать пенсий чиновников, которые позволяют осужденным мигрантам оставаться в Соединенном Королевстве. Об этом сообщил один из партийных руководителей Зия Юсуф в статье в газете The Daily Telegraph.

Он рассказал, что Reform UK в случае победы на выборах учредит специальное подразделение для пересмотра всех случаев предоставления убежища за последнее десятилетие.

По его словам, это будет не просто формальность или внутренняя проверка, а «серьезное, тщательное расследование с реальными последствиями».

«Любой государственный служащий, сознательно позволивший совершившему преступление на сексуальной почве иностранцу остаться в стране, будет уволен за грубое нарушение служебных обязанностей. Их лишат пенсии за госслужбу. И при наличии доказательств им будут предъявлены уголовные обвинения», — написал Юсуф.

До этого The Guardian сообщила, что с начала года более 40 тысяч нелегальных мигрантов попали в Британию через пролив Ла-Манш.

Ранее в Британии рецидивист пять раз пытался вернуться в тюрьму.