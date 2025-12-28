Прокуратура начала проверку инцидента с детьми, провалившимися под лед в Балашихе

Прокуратура организовала проверку после инцидента с детьми на льду в Балашихе

Прокуратура Московской области начала проверку после происшествия с детьми, провалившимися под лед в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, вечером 27 декабря рядом с жилым комплексом на улице Яганова дети катались с горки возле реки Пехорка. В какой-то момент двое братьев 9 и 11 лет провалились под лед.

Проходившие мимо мужчины успели вытащить детей из воды. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают помощь.

Балашихинская городская прокуратура проверяет, были ли приняты достаточные меры со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также будет дана правовая оценка действиям законных представителей, которые не обеспечили должный контроль за детьми.

В прокуратуре Подмосковья напомнили, что выход на лед представляет серьезную опасность, а взрослым следует разъяснять это детям и пресекать подобные ситуации.

