Новости. Общество

В Московский зоопарк привезли редких обитателей Австралии

В Московском зоопарке появились полосатый кускус и две ехидны
Telegram-канал «Московский зоопарк»

В Московском зоопарке появились редкие для России животные — полосатый кускус и две ехидны. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада, опубликовав фотографии новых обитателей.

Как уточнили в зоопарке, ночные животные прибыли из Австралии и пока находятся в служебных помещениях под наблюдением специалистов. В перспективе полосатого кускуса планируют вывести на экспозицию. В пресс-службе отметили, что в зоопарках Евразии такие виды встречаются крайне редко, а в России их больше нигде не содержат.

Полосатый кускус (на фото слева и справа) — сумчатое млекопитающее, обитающее в тропических лесах Австралии и Океании. Он большую часть жизни проводит на деревьях, активен преимущественно ночью и питается фруктами, листьями и насекомыми. В Московском зоопарке уже был опыт содержания этих животных около десяти лет назад, прибывшая особь — самка.

Австралийские ехидны (на фото посередине) считаются одними из самых необычных млекопитающих. Они способны улавливать электрические сигналы, исходящие от добычи под землей. В зоопарке подчеркнули, что содержание ехидн требует особых условий, включая контроль температуры и влажности, а также специальный рацион, который уже подготовлен.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что учреждение располагает необходимым опытом для работы с этими видами и планирует продолжить научные исследования, связанные с австралийскими животными.

Ранее посетителей зоопарка в Японии эвакуировали из-за волка, сбежавшего из вольера.

